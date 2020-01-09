تحرك "اسرائيلي" لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بأمر قضائي.. والأوقاف ترفض

أكدت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس اليوم الخميس 9/1/2020 على رفضها الاستجابة لأي قرارات تصدرها محاكم الاحتلال تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة.

وكشف مجلس الأوقاف أمس عن تحرك "إسرائيلي" لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تضييق الخناق على المصلين والحراس، وتحريك دعوى قضائية تطالب فيه محاكم الاحتلال باستصدار أمر بتجديد إغلاق المصلى، استناداً لأوامر قضائية سابقة، خاصة بتقييد عمل لجنة التراث.

وقال عضو مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر في تصريحات سابقة له إن سلطات الاحتلال تحاول في بداية العام فرض واقع جديد بالأقصى من خلال التمادي في ممارسات غير مسبوقة تتعلق بمحاولات إغلاق باب الرحمة واستمرار الاقتحامات، وإعاقة عمل الأوقاف.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعادت في شباط الماضي فتح مصلى باب الرحمة رغم رفض شرطة الاحتلال التي أغلقته على مدى الـ16 عاماً الماضية.