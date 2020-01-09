جامعة الأزهر بغزة تُخل بالاتفاق !

أعلنت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية اليوم الخميس 9/1/2020 عن تراجع ادارة جامعة الازهر عن اتفاقها السابق مع الأطر الطلابية، بشأن السماح لجميع الطلبة بدخول الامتحانات دون استثناء حتى ممن لم يتمكنوا من دفع الرسوم.

وقالت ادارة الجامعة انها ارسلت رسائل للطلبة ممن لم يتمكنوا من دفع الرسوم تبلغهم بمنعهم من دخول قاعات الامتحانات اليوم الخميس بحجة عدم تسديدهم الرسوم الجامعية.

وكانت الاطر الطلابية بجامعة الازهر قد نظمت اعتصاماً استمر لأسبوعين للمطالبة بالسماح لجميع الطلبة ممن لم يتمكنوا من دفع الرسوم من دخول الامتحانات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة .

وتمكنت الاطر الطلابية من التوصل لاتفاق مع ادارة الجامعة للسماح لجميع دون استثناء بالدخول للامتحانات ، الا ان ادارة الجامعة اخلت بالاتفاق مساء أمس ، لتعود الازمة للواجهة مجدداً ، وسط مطالبات للإطر الطلابية بالعودة للاعتصام .