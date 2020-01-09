قرار أمريكي بحظر الطيران المدني فوق الخليج وإيران والعراق

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، حظر تحليق الطائرات المدنية الأمريكية فوق العراق وايران ومياه الخليج وبحر عمان.

وجاء حظر الطيران المدني بعد ساعات من الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

ووفقًا لبيان أصدرته وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي فإنها بعثت برسائل إلى المشغلين الجويّين تتضمن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغلي الطائرات المدنية الامريكية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج العربي وبحر عمان".

وأوضح بيان الوكالة الفدرالية الأمريكية، أن الحظر جاء بسبب خطورة الوضع الأمني وانعدام السلامة العامة هناك.

وكانت جمهورية ايران الإسلامية هددت الولايات المتحدة الأمريكية برد قاسٍ على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وكانت واشنطن اغتالت قاسم سليماني في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة الماضية (2020-1-3) بعد خروجه برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد كبير من رفقائهم من مطار بغداد الدولي.