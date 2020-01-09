حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 9/1/2020 في ظل الأمطار الغزيرة

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 9/1/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة رغم الأجواء الماطرة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث مرورية نتج عنها 3 إصابات فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.