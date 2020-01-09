الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار غزيرة ..وتحذيرات للمواطنين

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 9/1/2020، إن تأثير المنخفض الجوي العميق، يستمر اليوم وغدا ، ويكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.

ويشار الى أن تأثير المنخفض الجوي العميق يستمر إلى يوم غد الجمعة، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات.