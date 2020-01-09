برشلونة يقرر التمسك باللاعب عثمان ديمبلي

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنه رغم الأداء غير المرضي من جانب ديمبلي منذ انضمامه إلى برشلونة في صيف 2017، ولكن النادي الكتالوني ينوي منحه فرصة جديدة.

وأشارت إلى أن برشلونة لا ينوي عرض ديمبلي للبيع في الموسم الحالي، كما سبق وأن ذكرت العديد من التقارير الإسبانية مؤخرًا.

وأوضحت أن ديمبلي عقب العودة من الإصابة سيخوض تحديًا جديدًا، من أجل حجز مقعد بالتشكيل الأساسي لبرشلونة.

يذكر أن هناك قلقًا في برشلونة بشأن الإصابات المتكررة لديمبلي، بالإضافة إلى سلوكه غير المنضبط خارج الملعب.

كما قالت تقارير إن برشلونة سيستغل أموال بيع النجم الفرنسي لإعادة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو".