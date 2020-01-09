فوز ساحق لريال مدريد على نظيره فرنسيا ويبلغ نهائي السوبر

حقق نادي ريال مدريد الأسباني فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-1 على نظيره الأسباني فريق فالنسيا مساء الأربعاء، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني، ليحسم بفوزه تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها السعودية.

وسجل أهداف ريال مدريد، توني كروس في الدقيقة 15 وإيسكو في الدقيقة 39 ولوكا مودريتش في الدقيقة 65، بينما أحرز باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي في الشوط الثاني.

وسينتظر ريال مدريد، الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في النهائي المُقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.