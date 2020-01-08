استهداف السفارة الامريكية بصواريخ كاتيوشا في بغداد

أكدت مصادر عراقية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، في وقت تتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن، ردًا على اغتيال الشهيد قاسم سليماني، فجر الجمعة.

وأوضح مصدر أمني عراقي لقناة الميادين، ان صاروخًا سقط بين بناء قيد الإنشاء لمجلس الوزراء وبحيرة قرب السفارة الأميركية.

وذكرت الشرطة العراقية، ان اشتعال النيران اشتعلت في ‎المنطقة الخضراء بقرب من السفارة، جراء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد استهدف بصواريخ بالستية، قاعدتين عسكريتين امريكيتين، في العراق، ما اسفر عن وجود قتلى، بحسب التلفزيون الإيراني.