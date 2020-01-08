لاستقبال تردد قناة الميادين على عرب ونايل سات 2020

سجل استقبال تردد قناة الميادين على القمر النايل سات 2020، من قبل المتابعين للقناة من جميع اقطار الدول العربية والإسلامية، ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الاخيرة، في وقت تشهد المنطقة العربية زخمًا من الاحداث السياسية والأمنية والعسكرية.

وتعد قناة الميادين، أحد القنوات الإخبارية الرائدة على المستوى العربي والإسلامي، في نقلها للأحداث، ومجاراة الوقائع، كما ان استديو الميادين يزخر بالبرامج المتنوعة، التي تحليل وتفسر وتشرح كل القضايا من خلال استضافة المحليين والخبراء، وتقدمها لجمهورها العريق.



وتقدم القناة برامج إخبارية وحوارية ورياضية وثقافية عدة، ومنها (حوار الساعة، لعبة الام، أ ل م، أجراس المشرق، ندوة الأسبوع، تغطية خاصة، حرر عقلك، آخر طبعة، من الداخل، الاقتصادية).

تردد قناة الميادين على القمر النايل سات:

https://youtu.be/_pNprfrH7Rc المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11391 (v) 27500 – 5/6

المدار القمر التردد FEC/SR 8.0°W نايل سات 11012 (h) 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين على عرب سات :

المدار القمر التردد FEC/SR 26.0°E عرب سات 11958 (h) 27500 – 3/4

كما، وضعنا لكم رابط موقع قناة الميادين الالكتروني، اضغظ هنا.

رابط قناة الميادين على منصة اليوتيوب مباشر :