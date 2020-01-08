رواد مواقع التواصل يتغزلون بـ"عين الأسد".. الشاهد على هزيمة الامريكان

تفاعل مئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من دول عربية وإسلامية عدة، على هاشتاق "عين الاسد"، عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء، قاعدتين عسكريتين امريكيتين في العراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني، عن استهداف القاعدتين العسكريتين "عين الأسد" و"أربيل"، بصواريخ بالستية من نوع ذو الفقار، ردًا على جريمة اغتيال قائد فليق القدس قاسم سليماني ومعاونيه على طريق بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضية.

وأصدر رواد موقع "تويتر"، وسم "عين الأسد"، ابتهاجًا بعملية الرد القاسي والمزلزل للهيمنة الامريكية على المنطقة، في سلب ثرواتها واعراضها كيفما وحيثما تشاء، فضلاً عن دس الفتن والمؤامرات لتفتيت اوطاننا العربية.

وعبر الوسم، عن الفرحة العارمة في إثلاج قلوب الملايين في مشاهدة اسقاط الهيمنة الامريكية العسكرية، وهي تدك القواعد العسكرية بالصواريخ في العراق، وتداولها بشكل واسع وبسرعة على منصات مواقع التواصل.

وقال حساب frs fatima، على وسم "عين الأسد" :"إنّ انتقام لسليماني، رسالة إلى كل عربي متخاذل، وتخاذل كيفما شئت فأنتهم سوى اشتباه بالرجال".

وعلق الناشط، adnan fakih، على الاستهداف الصاروخي الايراني، قائلاً :"عين على العدو، وعين الحاسد تبلى بالعمى وعين الأسد دمرت.

اما حارث الحوراني، كتب، ان إيران الجهة الوحيدة القادرة على ضرب وإلحاق آلام لدى الجيش الأمريكي و"الإسرائيلي".

والناشط toka ayoud، غرد، قائلاً، إنّ القائد قاسم سليماني، قائد محور المقاومة، وان اغتياله سيدفع الامريكان ثمن جريمتها، وسينتهي على يد محور المقاومة.









