حداد في ايران الخميس على ضحايا الطائرة والتدافع بجنازة سليماني

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون حدادًا عامًا بالبلاد على ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة وحادثة التدافع في تشييع جنازة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا. جاء ذلك، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية،

وأوضحت المصادر الاعلامية الايرانية، أن سقوط الطائرة جاء لأسباب فنية.

وأكد، علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الامام الخميني الدولي، بأن "الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ وسقطت بعد إقلاعها من مطار الامام متجهة إلى العاصمة كييف".

وأشار الى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.

والثلاثاء، لقي 56 شخصا مصرعهم وجرح 213 آخرون في حادثة تدافع أثناء تشييع جنازة سليماني بمسقط رأسه في إقليم كرمان، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني.

واستشهد سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.