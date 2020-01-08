الاردن تدين قرارات بناء الاستيطان في الضفة المحتلة

أدانت الجمهورية الهاشمية الأردنية، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، ببناء مئات البؤر الاستيطانية الجديدة على اراضي الضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، ضيف الله الفايز، :"إن بناء الاحتلال نحو 1936 وحدة استيطانية، امر غير شرعي"، مضيفًا انه يعد خرق للقانون الدولي، الذي يحرم بناء الاستيطان، وفق قرار مجلس الامن 2334.

وحمل الناطق الفايز، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة أمام الصمت اتجاه خروقات الاحتلال، مطالبًا بضرورة وقف سياسة الاستيطان، بالإضافة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.