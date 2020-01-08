الزهار: الشهيد سليماني دعم المقاومة الفلسطينية في دحر الاحتلال من فلسطين

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، اليوم الأربعاء، :"إنّ رئيس فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، دعم حركات المقاومة الفلسطينية، بكل ما تحتاجه من إمكانيات وقدرات عسكرية، في مقارعة العدو الإسرائيلي".

وأضاف الزهار، في تصريح صحفي، ان سليماني دعم المقاومة طوال مسيرته الجهادية منذُ فترة التسعينيات، مستطردًا: انه اتبع سياسة طهران في دعمها لحركات المقاومة ضد قوى الاستكبار.

وأشار إلى ان اغتيال القائد سليماني لن يؤثر على قوة المقاومة في صدها للمؤامرات الغربية، موضحًا ان عملية الاغتيال الجبانة فتحت الآفاق للوصول إلى معركة وعد الآخرة، مؤكدًا ان علاقة حركته مع إيران قائمة.

وأوضح، ان سليماني قدم كل ما يملك بإخلاص ومحبة للقضية الفلسطينية، وان اسم فيلقه له دلالات على انتماء الشهيد لفكرة ومشروع مقاومة الاحتلال "الإسرائيلي".

ولفت الزهار، إلى ان سليماني قدم مبلغ 22 مليون دولار، الى الحكومة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين، كما انه وفر كل المستلزمات والاحتياجات لقادة المقاومة.

وذكر، ان اعمال الشهيد سليماني في التضحية من اجل فلسطين، ستبقى حاضرة في أذهان قادة وكوادر محور المقاومة، حتى طرد الاحتلال من أراضينا المحتلة.

ووصف الزهار، عملية الاغتيال في العراق بأنها جريمة متكاملة الأركان، من قبل البيت الأبيض الأمريكي.

وكانت الطائرات الامريكية، قد نفذت غارات اتجاه سيارتين تقل القائد سليماني ورفقائه، فجر يوم الجمعة الماضي، على طريق بغداد الدولي، فيما شيع وفد فلسطيني جنازة الشهيد في طهران، وفي مقدمهم، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أ. زياد النخالة.