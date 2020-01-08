تقرير "إسرائيلي" ارتفاع قياسي لنمو الشركات التكنولوجية عام 2019

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، انه سجل ارتفاع قياسي لنمو الشركات التكنولوجية التابعة للاحتلال في عام 2019.

وأوضح موقع "i24 news" ، ان الشركات التكنولوجية سجلت نحو 8.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 30% عن عام 2018.

وذكر الموقع، ان الشركات حققت 522 صفقة تمويل عام 2019، وانها حصلت على حوالي 39.1 مليار دولار، بين الفترة الممتدة بين 2010، 2019، وفق تقرير مركز أبحاث IVC .

وأوضحت، ان زيادة النمو المستمرة، تعود على رأس المال الأجنبي المستثمر في الصناعات المتنوعة، منها الامن السيبراني.

وفق التقرير، فأن شركات التكنولوجيا "الإسرائيلية، كانت قد حققت نحو 6.35 مليار دولار، خلال عام 2018، بواقع 532 صفقة.