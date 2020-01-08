الجيش الإيراني: مزاعم تنسيق الهجوم مع واشنطن "كاذبة ومثيرة للسخرية"

وصف علق الجيش الإيراني، الأربعاء، الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام، حول تنسيق الهجوم الذي شنته طهران على قاعدتين أمريكيتين في العراق، بأنها "كاذبة ومثيرة للسخرية".

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أبو الفضل شكارجي، : "إن هذا الموضوع بتمامه كذب بحت .. إننا نعتبر أمريكا عدونا المجرم اللدود ،ولا صحة لتلك الادعاءات ،وهي مثيرة للسخرية". على حد وكالة أنباء فارس الإيرانية. مضيفاً أنه على ما يبدو أن الأمريكيين أطلقوها من أجل تحقيق أهدافهم في الحرب النفسية".

وقال شكارجي: "إذا واصل الأمريكيون ممارساتهم الشريرة ،فسيواجهون ردا أقوى وأشد".

الجدير ذكره، ان الحرس الثوري الإيراني أعلن منتصف ليلة الاربعاء، استهداف قاعدتين أمريكيتين بعشرات الصواريخ الباليستية ،ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".

ولاحقا، أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده لا تملك إحصاءات حول عدد القتلى والأضرار جراء الهجوم، وأنها "لا تؤيد أي إحصاء".

ومساء اليوم الأربعاء، اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد الضربة الإيرانية للأهداف الأمريكية في العراق، أن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية.

وزعم ترامب، أن الضربات الايرانية للاهداف الامريكية في العراق أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، ولم يسقط أي جندي أمريكي أو عراقي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، انتهت أيام التسامح مع تصرفات إيران ، وبقتلنا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني وجهنا رسالة قوية لايران.

وأضاف، أننا سنفرض عقوبات قوية جديدة على إيران وندرس كل الخيارات الأخرى، داعياً إيران إلى التخلي عن طموحاتها النووية.

وتابع، سأطلب من الناتو مزيدا من المشاركة في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط، ولا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع.

وزاد، ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل الأطراف.

يتبع ...