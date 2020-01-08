ترامب : أيام التسامح مع تصرفات ايران انتهت وسنفرض عقوبات جديدة عليها

أعلن مساء اليوم الاربعاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد الضربة الإيرانية للأهداف الأمريكية في العراق، أن أيام التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بلاده لا تريد استخدام قوة عسكرية.

وزعم ترامب، أن الضربات الايرانية للاهداف الامريكية في العراق أسفرت عن حد أدنى من الأضرار، ولم يسقط أي جندي أمريكي أو عراقي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، انتهت أيام التسامح مع تصرفات إيران ، وبقتلنا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني وجهنا رسالة قوية لايران.

وأضاف، أننا سنفرض عقوبات قوية جديدة على إيران وندرس كل الخيارات الأخرى، داعياً إيران إلى التخلي عن طموحاتها النووية.

وتابع، سأطلب من الناتو مزيدا من المشاركة في الأحداث الجارية بالشرق الأوسط، ولا نريد استخدام قدراتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع.

وزاد، ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل الأطراف.

يتبع ...