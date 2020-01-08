راصد جوي: المنخفض الجوي يشتد خلال ساعات الليل و يستمر حتى الجمعة

بدأ خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض القطبي الذي يستمر حتى نهار الجمعة، مصحوباً بأمطار غزيرة و عواصف رعدية على مختلف المناطق.

و قال الراصد الجوي أيمن المصري أن الأمطار بدأت بالهطول منذ ساعات الصباح على مناطق الضفة الغربية، و قد وصلت مساء اليوم الى شمال قطاع غزة، متوقعاً أن تمتد الى باقي مناطق قطاع غزة مع حلول الليل.

و استبعد في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن تتساقط الثلوج على مناطق الضفة الغربية، باستثناء تساقط البرد و ثلوج خفيفة، بسبب عدم وجود تبريد فوق المناطق الفلسطينية.

و توقع المصري أن تتساقط ثلوج على جبل الشيخ و المناطق الأكثر ارتفاعاً في مناطق شمال فلسطين المحتلة.

كما توقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة، لتكون أقل من معدلها السنوي العام بـ 5 درجات مئوية.

و كانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذرت من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان وبعض المناطق.

صور أجواء المنخفض الجوي في غزة: تصوير الزميل داوود ابو الكاس























