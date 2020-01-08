ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. تقارير
  3. عرض الخبر

استبعد سقوط الثلوج

راصد جوي: المنخفض الجوي يشتد خلال ساعات الليل و يستمر حتى الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 18:01 - 08 يناير 2020
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (6).JPG منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (6).JPG
جوال
مشاركة

بدأ خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض القطبي الذي يستمر حتى نهار الجمعة، مصحوباً بأمطار غزيرة و عواصف رعدية على مختلف المناطق.

و قال الراصد الجوي أيمن المصري أن الأمطار بدأت بالهطول منذ ساعات الصباح على مناطق الضفة الغربية، و قد وصلت مساء اليوم الى شمال قطاع غزة، متوقعاً أن تمتد الى باقي مناطق قطاع غزة مع حلول الليل.

و استبعد في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن تتساقط الثلوج على مناطق الضفة الغربية، باستثناء تساقط البرد و ثلوج خفيفة، بسبب عدم وجود تبريد فوق المناطق الفلسطينية.

و توقع المصري أن تتساقط ثلوج على جبل الشيخ و المناطق الأكثر ارتفاعاً في مناطق شمال فلسطين المحتلة.

كما توقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة، لتكون أقل من معدلها السنوي العام بـ 5 درجات مئوية.

و كانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذرت من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان وبعض المناطق.

صور أجواء المنخفض الجوي في غزة: تصوير الزميل داوود ابو الكاس

منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (11).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (10).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (9).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (8).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (7).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (6).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (5).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (4).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (3).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (2).JPG
منخفض الجوي في ميناء غزة اليوم (1).JPG
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات