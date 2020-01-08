222 شهيداً في سجون الاحتلال منذ عام 1967

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 222 شهيدًا، (67) منهم استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، و(73) أسيرا كان التعذيب سببا في استشهادهم، فيما (75) اسيرا قتلوا عمدا بعد اعتقالهم، و(7) اسرى استشهدوا جراء اصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل المعتقل.

و أشارت الهيئة في تصريح لها بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف السابع من يناير كل عام، الى أن هناك عشرات الأسرى اللذين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة جراء امراض ورثوها من الاعتقال وظروفه المأساوية: كالأسير الشهيد مراد ابو ساكوت وهايل ابو زيد واشرف ابو ذريع وغيرهم الكثير.