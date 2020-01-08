الشرطة بالضفة الغربية تدعو لأخذ الحيطة و الحذر خلال المنخفض الجوي

دعت الشرطة الفلسطينية بمناطق الضفة الغربية المحتلّة المواطنين لأخذ الحيطة و الحذر خلال المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يؤثّر خلال الساعات المقبلة على فلسطين مساء الأربعاء.

كما أهابت الشرطة في بيان لها بالسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار منخفض، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين بالمركبات، والسير بحذر؛ خوفًا من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول، محذرة من تدني الرؤيا الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة .

وحذر البيان المواطنين والسائقين من الاقتراب من مجرى السيول أو أماكن تجمع المياه، موجهة نداء للمواطنين بضرورة استخدام التدفئة بصورة آمنه وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانه لشبكة الكهرباء،

ودعت الشرطة المواطنين إلى التواصل معها من خلال الاتصال على الرقم المجاني (١٠٠) في حال التعرض لأي طارئ.