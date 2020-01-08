أستراليا تعدم 10 آلاف جمل لهذا السبب

أعدمت السلطات الأسترالية أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكهم الكثير من المياه في مناطق الجنوب، الامر الذي يساهم في زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

وبدأت عملية الإعدام، يوم الأربعاء، باستخدام المروحيات، بعدما تم الاتفاق مع عدد من القناصين المحترفين، وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتُركت جثث الحيوانات حتى تجف قبل حرقها أو دفنها، حيث تزايدت شكوى السكان المحليون من توغل الجمال وإفسادهم أي مصدر للمياه.

وأشارت الحكومة إلى أن تم إعدام هذا العدد من الجمال، بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أن ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنويا.