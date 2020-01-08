وزير الخارجية الامريكي: المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في تصريح له اليوم الأربعاء: "إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي".

و نقلت القناة العبرية السابعة عن بومبيو قوله: "أن إسرائيل ستظل أفضل صديق للولايات المتحدة".