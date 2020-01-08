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وزير الخارجية الامريكي: المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:42 - 08 يناير 2020
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في تصريح له اليوم الأربعاء: "إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي".

 و نقلت القناة العبرية السابعة عن بومبيو قوله: "أن إسرائيل ستظل أفضل صديق للولايات المتحدة".

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