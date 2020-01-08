أطعمة تسيطر على أعراض الربو .. تعرف عليها

يصاب أشخاص كثر بمعاناة الربو، وهو مرض يسبب الالتهابات ويصيب الشعب الهوائية والرئتين، ومن أبرز أعراضه المؤرقة الشعور بضيق التنفس، كما قد يكون مصحوبًا بالسعال مع صفير.

وتنبع مشكلة الربو من أنه عندما تتفاقم الأعراض، تتضخم بطانة الشعب الهوائية ويحدث ضيق في العضلات المحيطة بها، وفي حين أنه لا يمكن علاج الربو بشكل قاطع، إلا أن هناك وسائل طبيعية تساعد في السيطرة على أعراضه جنبًا إلى جنب مع الأدوية.

من جهتها، أوضحت مجلة ”ذا هيلث سايت“ عن أهم الوسائل الطبيعية البسيطة: العسل، الليمون، الماء الدافئ، زيت الأوكالبتوس.