شاهد: كلب معاق يثير تعاطف الملايين

قامت امرأة برازيلية بإلقاء كلبها المعاق خارج سيارتها وتم ضبط فعلتها على كاميرا مراقبة، وبفضل مقطع الفيديو تمكن حماة الحيوانات من تعقب الكلب، ويريد العديد من الأشخاص تبنيه الآن.

وأخرجت المرأة كلبين من سيارتها ثم سمحت للكلب الأول بالعودة إلى السيارة، تاركة الكلب الثاني على الرصيف، حيث تداول المستخدمون مقطع الفيديو على نطاق واسع ما سمح لحماة الحيوان بالعثور على الكلب وتحديد تفاصيل ما حدث.

واتضح أن الكلب تم التخلي عنه مرتين في نفس اليوم: أولاً من قبل المرأة في الفيديو، ثم من قبل زوجها الذي تعرف عليه الكلب في الشارع.

أما بالنسبة لضمور ساقيه الأمامية، فإن الأطباء البيطريين يعتقدون أنه تشوه خلقي. ومع ذلك، يبلغ الكلب عامين من العمر، ووفقا للمسؤولين فإن الكلب الآن في أمان وينتظر التبني.