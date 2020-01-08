هل الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول لـ "اسرائيل"؟

تساءلت القناة 13 العبرية عما اذا كانت الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق قادرة على الوصول إلى "إسرائيل" ام لا.

و بحسب القناة العبرية، فإن الصواريخ لا تصل إلى "إسرائيل" وفق مداها.

وأوضحت أن إيران أطلقت ما لا يقل عن نوعين من الصواريخ الليلة الماضية وهي ذو الفقار أطلقت بمدى 110 كيلو متر على مسافة ما بين 300 إلى 500 كيلومتر، وصواريخ قيام على بعد حوالي 800 كيلو متر.

و زعمت القناة بأن التقديرات أثبتت أن بعض الصواريخ سقطت وهي في طريقها إلى الأهداف.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "استخدمنا صواريخ قيام وذو الفقار الباليستية بمدى 800 كم المصممة لضرب قواعد أمريكية في العملية التي استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق".