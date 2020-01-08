المنخفض الجوي والصقيع يوقع خسائر للمزارعين ويرفع أسعار الخيار والبندورة

مازالت الأراضي الفلسطينية تحت تأثير المنخفضات الجوية، تعاني فيه من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والصقيع، الأمر الذي يؤثر على الأراضي الزراعية والمزروعات، فيما تزيد إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطين بلة.

فمنذ شهر، تشهد المنطقة منخفضات جوية متتالية، تتأثر فيها فلسطين بشكل كبير، تأثرت فيها مناطق عدة خاصةً قطاع غزة وتحديداً المناطق الشمالية التي كانت أكثرها أمطاراً.

وعلى الرغم أن الإحصاءات النهائية لم تكتمل بعد من قبل المؤسسة الرسمية وزارة الزراعة في قطاع غزة، إلا أن وفقاً لاحصائية مقاربة فإن مايقارب من 1000 دونم زراعي تأثر بسبب المنخفضات الجوية.

وقد أوضح أدهم البسيوني مدير العلاقات العامة في وزارة الزراعة في قطاع غزة، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حوالي 800 دونماً زراعياً في منطقة غزة تأثر بسبب فتح العبارات من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأضاف، البسيوني أن حوالي 50 دونم زراعي تأثر في محافظة شمال قطاع غزة، بس غمر المياه للأراضي بفعل شدة وغزارة الأمطار.

أما بخصوص الثروة الحيوانية، فلفت البسيوني إلى أن المزارعين باتوا يتعاملون بحذر في هذا الجانب ويتابعون إرشادات وزارة الزراعة، بشأن التعامل مع الثروة الحيوانية في ظل الأحوال الجوية الأمر الذي يسهم في التخفيف من الخسائر.

وفي سؤال حول ارتفاع أسعار الخضراوات، أوضح البسيوني، أن أسعار الخضروات جميعاً في متناول اليد، ماعدا محصولي البندورة والخيار اللذين يشهدان ارتفاعاً في أسعارها، عازياً ذلك لعدم نضجهما وقلة عقد الأزهار بسبب البرد والصقيع الذي يضرب المنطقة، حيث يتأثران بالظروف المناخية بشكل كبير.

ونوه إلى أنه في حال تعدل الحرارة فسيكون هناك اعتدالاً في أسعارها فور تحسن درجات الحرارة، حيث أن الخيار والبندورة يزرعان في دفيئات زراعية.

ودعا البسيوني، المزارعين إلى إغلاق الستائر بشكل جيد، وري المزروعات في وقت مبكر، حيث المياه الدافئة التي تخرج من الآبار، والانتباه للظروف المناخية.