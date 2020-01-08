زيادة أسعار العمرة 40 دينار يثير السخط الغزيين ..والتهمة للتأمين الصحي السعودي

أثار الارتفاع المتواصل في أسعار العمرة في قطاع غزة حالة من السخط في صفوف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة انه تم رفع سعر العمرة خلال شهر نوفمبر 2019 ، الى 890 دينار ، ليتم الاتفاق مع الجانب المصري والسعودي بشكل نهائي على التسعيرة ، ليتفاجأ الغزيين بقرار جديد برفع السعر ليصل مع بداية عام 2020 ل930 دينار اردني.

رفع سعر العمرة مجدداً خلال اقل من ثلاثة شهور أصاب الغزيين بحالة من السخط والغضب والصدمة ، وخاصة انهم حرموا من اداء الفريضة لعامين متتاليين ، بسبب الحصار المفروض على القطاع ، والعديد من الاجراءات المعقدة .

"930" دينار اردني سعر بررته هيئة الحج والعمرة بأنه للتأمين الصحي السعودي ومفروض على كافة العالم ، ليظهر سكان قطاع غزة مع هذه التسعيرة وكأنهم من اصحاب الاموال الطائلة والاغنياء ، على حد قولهم ، رغم كافة الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة .

عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة، قال ان سبب زيادة اسعار العمرة بنسبة 40 دينار على جميع المعتمرين من قطاع غزة ، يعود للزيادة التي تم فرضها من قبل وزارة الصحة السعودية كبدل تأمين صحي وبدل خدمات في المستشفيات السعودية، ليصل سعر العمرة إلى 930 دينار.

وأشار إلى أن بدل التأمين الصحي مفروضة على جميع المعتمرين في العالم وليس على معتمري قطاع غزة أو فلسطين بشكل خاص.

وحول آخر التطورات فيما يتعلق بجدول رحلات العمرة الذي شهد إرباكاً في الآونة الأخيرة، أكد أنه تم الترتيب مع الجانب المصري لإعادة ترتيب وجدولة مواعيد الرحلات وتنظيم آلية جديدة.

الصحفي والناشط مثنى النجار قال خلال تعليق له على حسابه على الفيس بوك نكرر المعاناة وندقق على الهم :العمرة بغزة ستصبح 930 دينارًا ، ليش ؟؟ لاننا الوحيدون في العالم الأغنياء