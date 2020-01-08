عين الأسد.. رواد التواصل يحتفلون بقصف القاعدة الأمريكية

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتغريدات والتدوينات عقب أول رد انتقامي صاروخي من الحرس الثوري على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه من قبل المروحيات الأمريكية في طريق مطار بغداد.

وعلّق رواد التواصل بمنشورات وصور وفيديوهات للصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وسط حالة من السعادة، خاصة أنه يأتي انتقامًا لاغتيال سليماني ورفاقه.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت أبرز التغريدات عبر موقع "توتير" فكتب مهندس عبر حسابه: للمعلومة فقط: ايران ضربت أكبر قاعده أمريكية في الشرق الأوسطـ، وضربت القاعدة الأمريكية التي صرفت عليها أمريكا مليارات الدولارات.

وأضاف مهندس في تغريدته: "إيران الدولة الوحيدة التي ضربت قاعدة أمريكية من بعد الحرب العالمية الثانية".

ودوّن أخر: "الدفاعات الجوية الأميركية في العراق أثبتت فشلها في تأمين القواعد، وكذلك القبة الحديدية لدى الصهاينة التي لم تستطيع الصمود أمام صواريخ غزة".

أما عبد الحميد فكتب :" قاعدة عين الأسد تعتبر احدى القواعد الاستراتيجية لأميركا مدعومة بأسراب من الطائرات المسيرة، - 15 صاروخا أصابت 20 هدفا حساسًا في هذه القاعدة وتم تدمير عدد ملحوظ من المروحيات والطائرات المسيرة".

وغرّد حسام: "دقت طبول الحرب ,, إيران ضربت القاعدة الأمريكية في العراق بصواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية - ترامب كان يهدد من يومين أن لو ايران ضربت أي منشأه أمريكية سيستهدف 42 موقع عسكري لإيران و بكدة تبقي الحرب أعلنت رسميًا".

وقام مواطنون لبنانيون بتوزيع الحلوى في الطرقات ابتهاجًا برد الحرس الثوري على جريمة اغتيال الولايات المتحدة لقائد اركان الحرس الثوري قاسم سليماني.

وتعقيبًا على إطلاق صواريخ من إيران على قواعد أمريكية قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على "توتير": "إن كل شيء على ما يرام، إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف ترامب : "نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت".

وتابع في تغريدته: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، هجومًا صاروخيًا على قواعد أمريكية في العراق انتقاما لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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