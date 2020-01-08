طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/9

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/9.

وأفادت الداخلية في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/1).

ونوهت للمسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأهابت بالمسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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