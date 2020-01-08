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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 8/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:55 - 08 يناير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 8/1/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، لافتةً إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق و الأخرين للخطر.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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