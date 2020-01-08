"مهجة القدس": تجديد الاعتقال للأسير مراد ملايشة للمرة الثالثة على التوالي

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني جددت الاعتقال الإداري للأسير المجاهد مراد وليد محمد ملايشة (31 عاماً) من بلدة جبع قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، لمدة ستة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.



وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 10/01/2019م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي؛ دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر.



جدير بالذكر أن الأسير مراد ملايشة ولد بتاريخ 27/07/1989م، وهو متزوج، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن ثمانية أعوام في عدة اعتقالات سابقة بتهمة الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

