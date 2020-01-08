بعد التهديدات الإيرانية ..نتنياهو: ردنا سيكون موجع على كل من يحاول أن يهاجمنا

هدد رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" بالرد" بضربة قاضية وموجعة على كل من يحاول أن يهاجم "إسرائيل" ، وذلك بعد تهديدات ايرانية بدم تل ابيب وحيفا حال اقدمت الولايات المتحدة على الرد على القصف الايراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق والتي أدت الى مقتل 80 أمريكياً واصابة المئات .

وقال نتنياهو يجب شكر ترامب على قتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني لأنه تسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة ، على حد زعمه.

وأكد على وقوف "إسرائيل" إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل..

وكان الحرس الثوري الإيراني هدد فجراً ، بضرب "إسرائيل" وحكومات حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك إثر إطلاقه صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق في قصف

وقال إنه نفذ رداً على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه، بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وبين أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران "سنسوي "تل أبيب" وحيفا بالأرض إذا ردت أميركا"، فيما تابع الجنرال محسن رضائي، قائلا "لن يكون هناك أي خط أحمر إذا تعرضنا لهجوم والأعداء يتحملون العواقب".