ايران خلال رسالة لمجلس الأمن: "لا نسعى وراء إشعال حرب بالمنطقة"

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء 8/1/2020 خلال رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي، الى عدم سعي طهران وراء إشعال حرب في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الحكومة بعثت رسالة إلى مجلس الأمن، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقالت إيران في الرسالة، إنها "لا تسعى وراء حرب، وإنما توجه تحذيرًا حيال جميع أشكال المغامرات العسكرية المحتملة ضدها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أن عشرات صواريخ "أرض -أرض" أصابت قاعدة "عين الأسد"، وقاعدة أخرى في أربيل شمالي العراق.

فيما أعلن التلفزيون الايراني، مقتل 80 عسكريا أمريكيا على الأقل في الهجمات الصاروخية التي استهدفت القاعدتين الأمريكيتين.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن رئيس البلاد دونالد ترمب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.