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محكمة "إسرائيلية" تسحب مزوالة المهنة من محامي هيئة شؤون الأسرى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:40 - 08 يناير 2020
الأسير طارق برغوث الأسير طارق برغوث
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 8/1/2020، أن ما تسمى بالمحكمة الانضباطية لنقابة المحامين في إسرائيل، قررت سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث، تحت حجج أمنية واهية.

وذكرت الهيئة، أنّ المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين الإسرائيليين، سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عاما)، بصورة دائمة.

وأوضحت، أن سحب رخصة المزاولة جاء بعد إدانة ما تسمى محكمة "عوفر" العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، حيث أصدرت قرارا بالسجن الفعلي قبل نحو خمس أشهر، ضد الأسير المحامي طارق برغوث من سكان مدينة القدس، لمدة 13 عاما ونصف، بزعم إطلاق نار.

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