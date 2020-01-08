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بحرية غزة تضبط 15 كيلو من سمك "الأرنب السام"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:30 - 08 يناير 2020
سمك الارنب سمك الارنب
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ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة 15 كيلوجرام من سمك "الأرنب السام" أثناء تسيير أحد الدوريات التفتيشية على الصيادين وبائعي الأسماك داخل ميناء غزة.

وأكد مدير دائرة غزة بالشرطة البحرية المقدم ماجد قنوع أن الأقسام المتخصصة في الشرطة البحرية تعمل بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار قنوع إلى أن الشرطة البحرية ضبطت كمية الأسماك السامة المحرز عليها، بعد تفتيش مجموعة من صناديق الأسماك ،التي تم إخفاء الكمية المضبوطة بينها أثناء نقلها الى خارج ميناء غزة لبيعها.

ونوه الى أن الكمية المحرز عليها سيتم إتلافها بحضور الواسطة القانونية من الجهات ذات العلاقة ، بعد كتابة محضر الضبط.

 

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