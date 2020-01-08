منصور يتقلد للمرة الثانية منصب وسام السفير العتيق في الأمم المتحدة

قلّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، مساء أمس الثلاثاء، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، وسام "السفير العتيق"، تكريماً لعمله كمندوب لدى الأمم المتحدة لمايزيد عن 10 سنوات تشهد له بالخبرة والتفاني والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وهي السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها تقديم مثل هذا الوسام للمندوب الدائم د.رياض منصور، حيث قدم الأمين العام السابق، بان كي مون، هذا الوسام لأول مرة للسفير منصور في عام 2016.

وعبر الوزير منصور، عن تثمينه لهذا التكريم، كما استذكر أن خلال هذا العقد من الزمن كرست فلسطين مكانتها كدولة في الأمم المتحدة والمنظومة الدولية وانضمت لعدد من المعاهدات والمؤسسات الدولية واستمرت في حشد الدعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مواجهة الإحتلال وسياساته غير الشرعية، ورفعت علمها إلى جانب أعلام دول العالم وساهمت في بلورة الأجندة الدولية في مجالات عدة تشمل السلم والأمن الدوليين والتنمية واللاجئين، إلى أن ترأست أكبر مجموعة في الأمم المتحدة وهي مجموعة ال77 والصين.

وأكد منصور أن الشعب الفلسطيني لا يزال يتطلع للحرية و لإستقلال دولته، وأن تمثيل دولة فلسطين في الأمم المتحدة هدفه دائما إبقاء قضية فلسطين على رأس أولويات المجتمع الدولي بما يساهم في إسراع بزوغ فجر الحرية والاستقلال.

كما تجدر الإشارة أن الامين العام قد كرم أيضا مجموعة من السفراء المندوبين لدى الأمم المتحدة والذين مثلوا بلادهم في مدة 10 سنوات كحد أدنى.