أوبك: استمرار إنتاج النفط في العراق رغم التوترات الحالية

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة، معبرًا عن تفاؤله بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال قدره 100% بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وأضاف باركيندو، أن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو مليون ب/ي.

وبما يتعلق توقعات الطلب تابع قائلً: "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق".

وقال باركيندو في رسالة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.