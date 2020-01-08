تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم 8/1/2020 ملفات هامة أبرزها القصف الإيراني للقواعد الأمريكية في العراق، وردود الفعل الأمريكية والدولية.

وقد تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم 8/1/2020 عدة عناوين.

عكاظ

سقوط أكثر من 12 صاروخا على قاعدة غرب العراق

طهران تطلق صواريخ على قاعدة بها جنود أمريكيون.. وواشنطن تدرس «الردّ»

ترمب يتوعد طهران بـ11 ضربة قاسية

مجلس الوزراء: نرفض التدخلات التركية في ليبيا

الرئيس الأمريكي يستقبل الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض

خالد بن سلمان: المملكة وأمريكا تعملان على استقرار المنطقة

«الرياضة للجميع» يختتم سباق الدراجات الهوائية للسيدات

ترمب حول القصف الإيراني: تقييم الأضرار الأولي «جيّد»

تحليق كثيف للطيران العسكري في سماء بغداد

«التدخل السريع».. بطل لـ«القطاع الغربي»

الطويل يتمسك بـ«صدارة» المبارزة آسيوياً

جيل التنمية.. فكر مُتَّقِد

إيمان المطيري.. من حلم امرأة إلى مساعد وزير

الشرق الأوسط

مصرع 170 راكبا في تحطم طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من إيران

ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الهجوم الإيراني

الكتيبة 82 الأميركية المحمولة جواً تنتشر في الشرق الأوسط

ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019... والجزائر أفضل منتخب

ترمب يقلل من خسائر القصف الإيراني و«يدرس خيارات الرد»

4 ملامح تجعل الضربة الإيرانية «حفظاً لماء الوجه»

صواريخ إيرانية تستهدف قوات أميركية في العراق

«الحرس» يتبنّى «عملية سليماني» ويوجه 4 رسائل تحذير

لماذا تجاهلت كوريا الشمالية خبر مقتل سليماني؟

مباحثات سعودية - بريطانية تستعرض تحديات المنطقة

الحكومة اليمنية: تصريحات «اتفاقيات الموانئ والمطارات» لا تمثلنا

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أدى اليمين رئيساً للبرلمان لولاية جديدة

خالد بن سلمان يبحث مع ترمب الجهود المشتركة لمواجهة التحديات

المدينة

مجلس الوزراء : نقل الإشراف على المتحف الوطني لـ "الثقافة"

القبض على أخطر المطلوبين في القطيف

"مورّد أطعمة" يـؤكد: المطاعم تتفق فيما بينها لرفع أسعار الوجبات الغذائية

بعد تبرك وتدافع.. تأجيل دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

طائر "الحدأة".. المسبب الأكبر لحرائق أستراليا

56 ألف مستفيد من خدمات الإرشاد والتوجيه المهني

ترامب: جارٍ تقييم أضرار الهجوم الإيراني وجيشنا الأقوى...

شركات طيران تحظر تحليق طائراتها في الأجواء العراقية والإيرانية

إيران تزعم مقتل 80 جندياً اميركياً

تحطم طائرة أوكرانية في إيران ومقتل جميع ركابها

البنتاغون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على قواعد أمريكية في العراق

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على عدة مناطق

أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة ويشيد بإقبال المواطنين