تهديدات إيرانية بتسوية "تل أبيب" و"حيفا" بالأرض إذا ردت أميركا

رفع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 8/1/2020، حالة الاستنفار لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، بعد القصف الإيراني لقواعد أمريكية.

هدد الحرس الثوري الإيراني فجراً ، بضرب "إسرائيل" وحكومات حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك إثر إطلاقه صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق في قصف.

وقال إنه نفذ رداً على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه، بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران "سنسوي "تل أبيب" وحيفا بالأرض إذا ردت أميركا"، فيما تابع الجنرال محسن رضائي، قائلا "لن يكون هناك أي خط أحمر إذا تعرضنا لهجوم والأعداء يتحملون العواقب".

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان "ننصح الشعب الأميركي بسحب القوات الأميركية من المنطقة منعا لوقوع المزيد من الخسائر، ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأميركيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام الأميركي".

وأتى التهديد الإيراني بعيد إطلاق إيران، فجر اليوم الأربعاء، عشرات الصواريخ أرض أرض على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد على هذه الضربة.

وأعلن مصدر باستخبارات الحرس الثوري الإيراني مقتل 80 جنديا أميركيا بقصف عين الأسد بالعراق. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الصواريخ التي تم إطلاقها من نوع ذو الفقّار" و"قيام" إيرانية الصنع.