"إسرائيل" ترفع حالة الاستنفار والكابينت يجتمع ظهر اليوم

من المقرر أن يلتئم اليوم الأربعاء، المجلس الأمني المصغر في الاحتلال "الكابينت"، لمناقشة التوتر في المنطقة بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيران قاسم سليماني.

وأفادت القناة 13 العبرية أن الكابينت سيجتمع اليوم الأربعاء عند الساعة 2:00 ظهرا.

في السياق ذاته، رفع جيش الاحتلال حالة الاستنفار لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، نتيجة الأوضاع الأمنية بعد استهداف القاعدة الأمريكية في العراق.

وكانت إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتين تستضيفان قوات أمريكية، بالعراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.