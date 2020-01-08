اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا

أصيب فجر اليوم الاربعاء 8/1/2020 ستة مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت ، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بعض منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غرب مدينة أريحا.

الناشط في المخيم أيوب العاصي ن قال أن شابين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أحدهما بثلاث رصاصات بقدمه اليسرى، وآخر برصاصة مطاطية فوق عينه، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما جرى معالجة 4 آخرين ميدانيا، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتفتيش 3 منازل تعود لعائلتي عويضات وطبية.

وأضاف، أن العشرات أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط المخيم وعلى مدخله.