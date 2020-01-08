ظريف: إيران ليست بوارد التصعيد وستدافع عن نفسها ضد أي عدوان

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، فجر اليوم الأربعاء، إن إيران هاجمت القاعدة الاميركية التي استغلتها واشنطن لشن هجوم جبان على مسؤولين ومواطنين ايرانيين.

وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "عقب إطلاق الحرس الثوري الايراني عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين اميركيتين في العراق، ردا على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه، بأن الاجراء الاميركي يأتي وفق ميثاق الأمم المتحدة وبما يتناسب مع الهجوم الأميركي".

وتابع: "إيران ووفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، اتخذت خطوات دفاعية متناسبة في إطار الدفاع عن النفس وضربت القاعدة التي استهدفت اميركا من خلالها مسؤولين ايرانيين كبار ومواطنين بهجوم جبان".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن إيران ليست بوارد التصعيد أو الحرب، مبينًا أنها ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان.