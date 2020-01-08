بعد ضرب إيران منشآت عسكرية أمريكية.. النفط يرتفع 4.5%

ارتفعت أسعار النفط 4.5 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق، فيما ارتفع الذهب لأعلى مستوى له منذ ست سنوات بعد الهجمة الإيرانية ضد المواقع الأمريكية..

وارتفع خام برنت بنسبة 3.52 بالمئة بواقع 70.67 دولار للبرميل الأعلى منذ 23 أيار/مايو الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.53 بالمئة، 65,54 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل.

كما ارتفع الذهب بنسبة 2.4 في المئة خلال الجلستين السابقتين لتفوق 1600 دولار أمريكي للأوقية.

وأعلن الجيش الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار غربي العراق، بعشرات الصواريخ، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.