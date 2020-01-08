محطة اميركية: رد إيران سريع جدا وغاضب للغاية

أكدت محطة "سي إن بي سي" الاميركية، أن الرد الايراني على جريمة اغتيال قائد قوات القدس التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، كان سريعا جدا وغاضبا للغاية وينذر بخطر حقيقي قد يخرج عن السيطرة.

وقال "أليكس فاتانكا" للمحطة زميل أقدم في معهد الشرق الأوسط: "هناك خطر حقيقي سيخرج عن السيطرة".

واشار الخبير في شؤون الأمن في الشرق الأوسط الى إن انتقام طهران من قتل الولايات المتحدة للقائد الإيراني قاسم سليماني أصبح "سريعًا للغاية وغاضبًا جدًا" ، وهناك الآن "خطر حقيقي" يمكن أن يتخلى عنه الموقف.

وقال فاتانكا "لكن انظر ، لقد أوضحت إيران وجهة نظرها ... من نواح كثيرة ، كنا نتوقع انتقامًا من إيران. "لم أكن أعتقد أن الأمر سيأتي بسرعة كبيرة وغاضب للغاية ، لكن هذا ما حدث".

هذا واطلقت ايران اكثر من 12 صاروخا باليستيا ضد عدة قواعد للقوات الاميركية فى العراق فى وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلى ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الامريكية. وأضاف البنتاغون أنه "يعمل على إجراء تقييمات أولية لأضرار المعركة".