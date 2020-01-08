ظريف: ضربنا القاعدة الاميركية التي انطلق منها الاعتداء علينا

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان ايران استهدفت القاعدة الامريكية التي استغلتها واشنطن لشن هجوم جبان على الايرانيين

وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر فجر الاربعاء، عقب اطلاق الحرس الثوري الايراني عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين اميركيتين في العراق، ردا على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه، بأن الاجراء الاميركي يأتي وفق ميثاق الامم المتحدة وبما يتناسب مع الهجوم الاميركي.

وكتب في تغريدة: أن ايران ووفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، أتخذت خطوات دفاعية متناسبة في اطار الدفاع عن النفس وضربت القاعدة التي أستهدفت اميركا من خلالها مسؤولين ايرانيين كبار ومواطنين بهجوم جبان.

وشدد ظريف أن ايران ليست بوارد التصعيد أو الحرب غير انها ستدافع عن نفسها ضد اي عدوان.