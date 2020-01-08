ترامب يعلّق على استهداف القاعدة الأمريكية في العراق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعقيبًا على إطلاق صواريخ من إيران على قواعد أمريكية إن كل شيء على ما يرام، إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على "توتير": "نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت"

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، هجومًا صاروخيًا على قواعد أمريكية في العراق انتقاما لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتابع في تغريدته: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

في السياق، أكد جوناثان هوفمان مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق على الأقل".

وأشار هوفمان في بيان صادر عن البنتاغون إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت في الأيام الأخيرة كافة الاحتياطات، لتأمين أفرادها وشركائها خصوصا بعد إعلان النظام الإيراني نيته استهداف المصالح الأمريكية".

وأضاف هوفمان، "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والدفاع عنهم".

في السياق، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق، مضيفة أن"أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة".

وأكد البيت الأبيض في بيان صحفي، أن ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع إطلاق الصواريخ.