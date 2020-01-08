خصائص صاروخ قيام الذي استخدمته إيران انتقاما لاستشهاد سليماني

صاروخ قيام هو صاروخ بالستي أرض-أرض من صنع ايران يعمل بالوقود السائل، ويعد من الجيل الجديد من الصواريخ البالستية الايرانية التي يتم تصنيعها بقدرات محلية في مصانع وزارة الدفاع و إسناد القوات المسلحة الإيرانية ووفق تصاميم ايرانية خاصة. كما يعد أول صاروخ تصنعه البلاد بدون جنيحات.



وأعلن وزير الدفاع الايراني السابق العميد احمد وحيدي، في العام 2010، عن نجاح اختبار صاروخ قيام 1 الذي عد حينها من أحدث ما أنتجته الصناعة الدفاعية الصاروخية للبلاد.



وتم تصميم صاروخ قيام بطريقة تقلل من امكانية كشفه من قبل الأنظمة الدفاعية المعادية المضادة للصواريخ، كما أن عدم تزويد الصاروخ بجنيحات أدى الى زيادة سرعته في العمليات وخفض الفترة المحددة لإعداد الصاروخ للإطلاق بصورة ملحوظة وتنويع أماكن الاطلاق.



كما أن الصاروخ قادر على المناورة والتخفي عن بعض انظمة الرادارات و الاهم هو أنه يتم تجهيزه وإطلاقه بشكل قياسي نسبة الى صواريخ من نفس النوع و ذلك بعد التخلص من جنيحات التوجيه التى تؤخر عمليات الاطلاق.



أبرز اخصائص صاروخ قيام:



O يصل مداه إلى 800 كم



O يعد من الصواريخ البالستية متوسطة المدى



O يمتاز بقدرته على اصابة الأهداف بدقة عالية



O يصل ارتفاع أقصى تحليق له لمسافة 195 كيلو متر



O يعمل بالوقود السائل عبر عملية احتراق من مرحلة واحدة



O يزن رأسه المتفجر 645 جرام من المواد شديدة الانفجار، وقطره يبلغ 880 ملليتمتر، ولا يتجاوز وزنه 6380 كليو جرام



O يمكنه حمل رؤوس حربية متنوعة



O كما يطلق من مختلف أنواع المنصات والسفن البحرية والغواصات