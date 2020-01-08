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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سقوط طائرة اوكرانية على متنها 180 راكبا في طهران بسبب عطل فني

  • فلسطين اليوم
  • 08:03 - 08 يناير 2020
طائرة سوخوي 35 الروسية المتطورة طائرة سوخوي 35 الروسية المتطورة
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سقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية على متنها 180 شخصا قرب مطار الإمام الخميني (قده) في طهران وذلك بسبب عطل فني.

وقال المدير العام لمطار الإمام الخميني (قده) إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار مطار الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية.

وأفادت مصادر إيرانية، أن الطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى العاصمة الأوكرانية.

وقال المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي إن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

ولم تصدر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، أو عدد الضحايا.

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