أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 8/1/2020

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 تعافيها بعد أن عانت من انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيكل

الدينار الأردني مقابل: 4.88 شيكل

اليورو الأوروبي مقابل: 3.84 شيكل

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل