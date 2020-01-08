ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 8/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:59 - 08 يناير 2020
عملات "تعبيرية" عملات "تعبيرية"
جوال
مشاركة

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 تعافيها بعد أن عانت من انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 8/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيكل

الدينار الأردني مقابل: 4.88 شيكل

اليورو الأوروبي مقابل: 3.84 شيكل

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات