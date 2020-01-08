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إيران:مقتل 80 عسكريا اميركيا على الاقل في قصف قاعدة عين الأسد في العراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:41 - 08 يناير 2020
صاروخ ايراني صاروخ ايراني
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أعلن مصدر مطلع وصف بالمطلع في قوات الحرس الثوري في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس عن حجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق جراء القصف الصاروخي الايراني.

وقال المصدر: "وفقا للتقارير الدقيقة الواصلة من مصادرنا في المنطقة فإن 80 إرهابياً اميركيا قتلوا ونحو 200 جريح سقطوا حتى الآن حيث تم إخلاء الجرحى مباشرة من هذه القاعدة بالمروحيات".

وأضاف: "قاعدة عين الأسد تعتبر احدى القواعد الاستراتيجية لاميركا مدعومة بأسراب من الطائرات المسيرة".

واشار المصدر في تصريحه لوكالة انباء فارس، الى أن "15 صاروخا أصابت 20 هدفا حساسا في هذه القاعدة وتم تدمير عدد ملحوظ من المروحيات والطائرات المسيرة".

وتابع المصدر : "رغم حالة الإنذار التي كانت لدى القوات الاميركية الا ان المقاومات الارضية لم تستطع القيام بأي عمل مضاد".

وأكد المصدر : "نرصد 104 اهداف اميركية حساسة في المنطقة وفي حالة صدور أي عدوان اميركي ضدنا فإننا سندمرها".

 

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