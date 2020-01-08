إيران تعلن عن أول رد على اغتيال قاسم سليماني بقصف قاعدة عين الأسد في العراق

أعلن التلفزيون الإيراني منتصف الليلة، عن أول رد انتقامي صاروخي من الحرس الثوري على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه من قبل المروحيات الأمريكية في طريق مطار بغداد.

هذا وأفاد مراسل قناة الميادين، أن 6 صواريخ سقطت على قاعدة " عين الأسد " في محافظة الأنبار العراقية والتي تضم قوات أميركية، وأن الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأميركي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.

ووفق المعلومات فإن الصواريخ انطلقت من منطقة الجزيرة في الضفة المقابلة لقاعدة عين الأسد من نهر الفرات، وهي كانت قوية جداً، حيث أشارت الأصوات إلى أن القصف تكرر وهو يزيد عن 6 صواريخ.

هذا وأكد مسؤول كبير في البنتاغون أن قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم بـ 6 صواريخ ولم يعرف إن كان هناك أية إصابات.

من جهته، قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، "سنحرق المكان الذي تحبه اميركا اذا ردت على ثأرنا، وهي تدرك ما نعني".

وقال قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي في حشود الجماهير المشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني في كرمان اليوم الثلاثاء: سننتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني.

واعتبر اللواء سلامي اغتيال الشهيد سليماني بانه أكبر إرهاب في تاريخ البشرية وقال، إن الشهيد قاسم سليماني مهندس هزائم أميركا المتلاحقة من المسلمين في العالم.

واكد بان الشهيد سليماني كان يلاحق الاعداء في كل مكان واضاف، لقد أحيا الشهيد سليماني الحركة الفلسطينية وحشر الكيان الصهيوني في الزاوية وفرض هزيمة كبرى على سياسة أميركا الرامية للقضاء على المقاومة في سوريا.

وتابع اللواء سلامي، أن الشهيد قاسم سليماني أفشل كل سياسات أميركا لضرب استقرار المسلمين ومنع هيمنة أميركا على العراق ودعم صمود اليمن امام المؤامرة.

وقال، إن سليماني كان قد انتقم من الاعداء لكننا سننتقم له ونقول للأعداء لقد أخطاتم ، وهل تتصورون اننا نخشى منكم ؟.

واضاف: لدينا إرادة صلبة ولو تابعت أميركا تحركاتها ضدنا بعد الرد منا سندمر المكان الذي تحبه اميركا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني. في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وأكد اللواء سلامي انه لا مكان آمن للأميركيين على الارض، واضاف: على الأمريكان أن يعلموا بانهم احرقوا كل ما رسموا عليه بهذه الجريمة.

واعتبر اللواء سلامي ان اليوم هو بداية عصر النضال ضد اميركا، مضيفا ان استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الاميركي في المنطقة.

واشار الى الخصال البارزة كان الشهيد يتحلى بها والتي جعلت منه قائدا كبيرا قل نظيره في سوح الجهاد ضد الاعداء.